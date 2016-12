Le secrétaire d’Etat allemand à la défense affirme jeudi qu’il est favorable à des programmes d’armement communs entre les deux pays. Le projet le plus urgent reste le développement de drones européens.

"De la concurrence sur des programmes du passé, nous devons passer à des projets communs pour le futur." Stéphane Beemelmans, secrétaire d’Etat à la défense allemand, s’affiche dans un entretien à La Tribune favorable à de nouveaux projets de défense entre les deux pays.

Le responsable allemand a précisément évoqué les projets de drones actuellement à l’étude en France et en Allemagne. "Je ne crois pas à deux projets de cette envergure au niveau européen", a-t-il expliqué, affirmant travailler "pour aboutir à un projet unique".

Deux projets avancent en parallèle en Europe pour mettre au point une nouvelle génération d’appareils sans pilotes. Le drone Telemos est proposé conjointement par Dassault Aviation et le britannique BAE Systems, auxquels pourrait aussi s’associer le groupe italien Finmeccanica. En face, EADS développe son drone Talarion. Le groupe européen a récemment signé un accord de coopération avec Turkish Aerospace Industries.

Stéphane Beemelmans estime que la poursuite de ces deux projets concurrents ne se justifie pas, pour des raisons d’interopérabilité, de prix, d’entretien, d’emploi, et de budget. Cette situation rapelle un scénario déjà connu : l’Europe a développé parallèlement deux avions de combat, le Rafale (Dassault) et l’Eurofighter (EADS/Alenia/BAe Systems). Ces deux avions sont aujourd’hui en concurrence pour équiper les armées indiennes et émiraties.