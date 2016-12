Les services spéciaux iraniens ont arrêté 12 agents de la CIA infiltrés dans le pays, a annoncé un membre de la commission pour la sécurité nationale et la politique étrangère du parlement iranien, Parviz Sorouri, cité jeudi par les médias occidentaux.

Selon la source, les agents américains soutenus par Israël envisageaient de porter atteinte à la sécurité, à la puissance militaire et au programme nucléaire de l’Iran. Les informations sur la nationalité des suspects ainsi que la date de leur interpellation n’ont pas été dévoilées pour le moment.

Citant une source au sein des renseignements américains, la télévision américaine ABC a annoncé mardi qu’une dizaine d’agents travaillant pour la CIA avaient été démasqués et arrêtés au Liban et en Iran au cours des six derniers mois. Il s’agit d’agents recrutés par la CIA pour espionner l’Iran et le mouvement islamiste Hezbollah au Liban. Le démantèlement de ces réseaux de renseignement complique la surveillance du programme nucléaire iranien et des projets du Hezbollah contre Israël.