Bruno Delamotte, Nouveau Monde éditions

L’intelligence économique est-elle un monde de barbouzes sans foi ni loi à qui les entreprises sous-traitent l’exécution de leurs « coups tordus » ? C’est ce que l’on peut croire à la lecture de certaines affaires récentes : écoutes illégales, officiers de police payés pour fournir des informations protégées, intrusions informatiques…

Le patron d’un des principaux cabinets d’intelligence économique français sort aujourd’hui de l’ombre et répond avec franchise aux questions « qui fâchent » : que font au juste ces cabinets ? Quelle est la cartographie du marché ? Où se trouve la frontière entre pratiques légales et illégales ? Pourquoi y a-t-il autant de dérives et de « soldats perdus » dans la profession ?

L’auteur dévoile ici de nombreuses affaires auxquelles il a été mêlé sans cacher les effets pervers du système, mais refusant de jeter le bébé avec l’eau du bain : oui, la France a besoin d’acteurs d’intelligence économique responsables pour ne pas rester vulnérable aux attaques et protéger ses entreprises. Il démontre les dangers de l’immobilisme hypocrite qui règne depuis 15 ans au sommet de l’état : ce livre confession est aussi un plaidoyer pour une vraie politique d’intelligence économique.

Bruno Delamotte est fondateur et dirigeant de Risk and Co, un des principaux cabinets d’intelligence économique français. Il conseille une vingtaine d’entreprises du CAC 40 et plusieurs gouvernements.

200 pages environ

20 €

ISBN : 978-2-84736-388-3