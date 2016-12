Jean-Jacques Cécile, Editions Nouveau Monde

Pour beaucoup, le Special Air Service britannique fait partie des mythes.

Formidable machine de guerre dont les membres tutoient les sommets de l’art militaire, il demeure l’une des plus éminentes références en matière de forces spéciales.

« Qui ose gagne », « Ici on mène, on suit ou on dégage » ou encore « Ils osent surpasser les autres » sont ses devises.

Dès sa création dans les sables du désert nord-africain par David Stirling en 1941, l’unité a réalisé les opérations clandestines les plus pointues et les plus dangereuses.

Tragédie de Munich, conflit en Irlande, guerre en Irak… Aux quatre coins du monde, les hommes du SAS ont su s’adapter à toutes les menaces et être à la pointe du combat contre-terroriste. Pour autant, l’ombre du mystère plane obstinément sur les opéra- tions qu’ils ont menées…

Dans le secret de leur antre, quelles tactiques, quelles ruses ces hommes exceptionnels ont-ils mis au point pour accomplir leurs missions ? De quels moyens disposent-ils pour surprendre l’ennemi ? Et surtout, jusqu’où les « hommes en noir » de Hereford sont-ils prêts à aller pour remporter la victoire ?

À la fois documentaire passionnant et livre de référence sur les forces spéciales britanniques, cet ouvrage retrace les plus grandes opérations du SAS et dévoile la face la plus secrète de l’establishment militaire britannique.

Ancien membre d’une unité spéciale et des services de renseignement militaires, Jean-Jacques Cécile est spécialiste de l’espionnage et des unités d’élite. Il est l’auteur de Chiens de guerre – Enquête au cœur des sociétés militaires privées ainsi que d’Espions et terroristes – Les liaisons dangereuses, publiés chez Nouveau Monde éditions.

295 pages

20 €

ISBN-10 : 2847364706