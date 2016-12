Henry Olivari, Texte revu et corrigé par Gilbert Eudes, préface de Alexandre Avdeev, Éditions L’Harmattan

En avril 1916, le lieutenant-colonel Henry Olivari, chef adjoint de la mission du chiffre, est envoyé en Russie dans le cadre d’une mission militaire française, sous les ordres du général Janin. Il est officiellement chargé « d’enseigner aux Russes certaines méthodes », phrase ambiguë qui lui laisse la latitude voulue « pour parler chiffre avec nos alliés ». En 1934, il rédige en un style enlevé, les souvenirs que lui ont laissé les quelques mois passés là-bas. Il décrit ses rencontres avec les divers spécialistes du renseignement, les travaux de chacun en matière de décryptement et il évoque longuement avec nostalgie les paysages, la beauté des spectacles auxquels il a assisté, ses conversations avec l’ambassadeur Maurice Paléologue et sa perception de ce monde nouveau. es lignes sont empreintes de regrets sur ce qui aurait pu être obtenu de cette collaboration, et qui ne l’a pas été par faute des querelles intestines au sein de la section du chiffre français. Il se désespère de l’attente déçue de nos alliés et reconnaît la capacité de leurs spécialistes. Henry Olivari sortira différent de cette mission avortée en ayant perdu beaucoup de ses illusions, mais il n’oubliera jamais la fascination que la Russie a exercée sur lui.

