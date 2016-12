Olivier Hassid, Alexandre Masraff, Éditions Maxima. Préface de Frédéric Pechenard, Directeur Général de la Police Nationale

L’entreprise face à ses menaces : incivilité, séquestration, fraude, extorsion, cybercriminalité, terrorisme, atteinte à la réputation...

Face à la multitude des menaces qui pèsent sur l’entreprise, en assurer la sécurité peut apparaître comme un ensemble de missions transverses et complexes à intégrer dans un ensemble homogène. C’est pourquoi, à partir de leurs observations de terrain, les auteurs montrent ici comment l’entreprise peut s’organiser pour assumer sa responsabilité dans la sécurité des personnels, la prévention des vols, la protection des réseaux informatiques, la lutte contre la fraude, etc., non seulement dans le respect des obligations réglementaires qui lui incombent et avec le maximum d’efficacité, mais également dans le cadre d’une structure générale cohérente et pérenne.

Extrait de la préface de Frédéric PECHENARD - Directeur Général de la Police Nationale

« Ce livre est à la fois utile pour les acteurs privés qui souhaitent mettre en place au sein de leur entreprise une politique de sécurité, mais également pour les partenaires publics qui souhaitent mieux comprendre les problématiques du secteur privé. »

Les auteurs :

Olivier Hassid, Docteur en sciences économiques de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne et enseignant à l’Université Paris X-Nanterre et à l’ESC Reims, il a été en charge des questions de sécurité au sein des services du Premier ministre avant de rejoindre la société Brinks en tant qu’adjoint du Président Directeur Général. Il est aujourd’hui Délégué général du Club des Directeurs de Sécurité d’Entreprise (www.cdse.fr). Auteur de plusieurs ouvrages et articles relatifs à la sécurité (La gestion des risques, Dunod, 2008, La société vulnérable, criminalité, terrorisme et insécurité en Europe, Le Félin, 2006, …) il dirige la revue Sécurité & Stratégie, première revue européenne des directeurs de sécurité et de risques.

Titulaire d’un Master d’économie de la Sorbonne, Alexandre Masraff a alterné expériences professionnelles en entreprises et au service de l’Etat, en France et à l’étranger. Après sept années passées dans des unités d’intervention et de renseignement du ministère de la Défense, il a été responsable de la sécurité du personnel de Technip en Arabie Saoudite. En 2005, il a rejoint le Secrétariat général de la Défense nationale comme expert de la sûreté maritime et portuaire et a participé à l’entrée en vigueur du code ISPS ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme maritime et la piraterie. En 2008, c’est le groupe hôtelier Accor qui le recrute comme chargé de missions au siège Corporate. Depuis fin 2009, il est Directeur de la sûreté d’Accor Hospitality France.

Table des matières

PREFACE

INTRODUCTION

L’ACCROISSEMENT DE L’INSECURITE INTERNATIONALE

ANALYSER LES RISQUES

S’ORGANISER POUR FAIRE FACE A LA MENACE

1 L’ENTREPRISE FACE AUX MENACES

1.1 LES MENACES CONTRE L’IMAGE DE MARQUE

1.2 LES MENACES CONTRE LES AUTRES ACTIFS IMMATERIELS

1.3 LES MENACES CONTRE LES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE

1.4 LES MENACES CONTRE LES INSTALLATIONS, LES ACTIFS MATERIELS ET LES MARCHANDISES

1.5 VERS UNE PRISE DE CONSCIENCE DES ENTREPRISES FRANÇAISES

2 LA SECURITE, NOUVELLE RESPONSABILITE DES ENTREPRISES

2.1 PARTICIPER A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FINANCIERE

2.2 PARTICIPER A LA SECURITE PUBLIQUE : L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE FRANÇAIS

2.3 PARTICIPER A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME : L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE INTERNATIONAL

2.4 CONCLUSION

3 METTRE EN PLACE LA FONCTION SECURITE DANS L’ENTREPRISE

3.1 INTEGRER LA DIRECTION DE LA SECURITE A LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

3.2 LES HOMMES DE LA SECURITE DANS L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

3.3 LES MISSIONS DE LA DIRECTION DE LA SECURITE

3.4 LE FINANCEMENT DE LA SECURITE

3.5 L’EXTERNALISATION ET LA SOUS-TRAITANCE

3.6 COMMUNIQUER SUR LA SECURITE

3.7 PERMETTRE A LA SECURITE D’APPORTER TOUTE SA VALEUR AJOUTEE

3.8 UN EXEMPLE : L’ORGANISATION DE LA SURETE DU GROUPE SUEZ

CONCLUSION : LE DEVELOPPEMENT DURABLE, TREMPLIN DE LA SECURITE ?