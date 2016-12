Léon Koungou, Éditions l’Harmattan

Dynamiques des réformes, mutations institutionnelles en Afrique subsaharienne

Les réformes de la défense et de la sécurité nationale en Afrique subsaharienne sont impulsées par la volonté politique locale et les partenariats externes dans les multiples cadres de la coopération militaire Afrique/Occident. À l’ère de la célébration du cinquantenaire des indépendances, la question postcoloniale peut également être saisie à travers le rapport d’interaction entre les ex-colonies et leurs anciennes puissances coloniales. En effet, la rencontre entre cultures militaires occidentales et cultures militaires postcoloniales génère à l’échelle des Etats africains des cultures militaires métissées. Dans le contexte des réformes, le livre analyse comment ces cultures s’harmonisent afin de répondre efficacement aux défis de sécurité nationale et sous-régionale. L’accent est mis sur les normes et l’importance des questions d’identités dans les politiques de défense et de sécurité.

ISBN : 978-2-296-11296-4

340 pages

32 €

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE L’ESPACE D’ETUDE

I. Panorama géopolitique et géostratégique

II. Evolution des forces armées

TITRE I : DYNAMIQUES LOCALES DANS LE PROCESSUS DES REFORMES

Chapitre I : L’inscription des forces de défense dans la modernité

Section I. La volonté politico-militaire des réformes

I. Redéfinition des rapports entre politiques et classe militaire

II. Le contrôle démocratique des forces armées

Section II. Réorganisation institutionnelle au Cameroun

I. De la classification des forces militaires

II. Redéfinition des missions des autres maillons de la défense

Chapitre II : Discours officiel et approche de sécurité

Section I. L’emprise de la sécuritisation

I. Gouvernance et fragilisation de l’Etat

II. La dynamique transnationale

Section II. Evolution et/ou altération du concept de défense

I. La défense populaire : le construit du discours politique

II. Affirmation de la primauté des forces de défense armées

III. Figures d’évolution du concept de défense

TITRE II : DYNAMIQUES EXTERNES DANS LE PROCESSUS DES REFORMES

Chapitre III : Déroulement des trajectoires de technicisation

Section I. L’emprise des partenariats multiformes occidentaux

I. La France : l’impulsion des réformes par le haut

II. Bénéfices du repositionnement stratégique des Etats-Unis

Section II. Nouvelles doctrines et besoins de sécurité

I. Evolution doctrinale : emprunts britannico-américains

II. Le polymorphisme opérationnel des forces

Chapitre IV : De la réappropriation des changements

Section I. L’itinéraire nigérian

I. Une forte expérience dans le MP

II. La marche vers l’autonomisation des moyens

Section II. Cameroun : l’omniprésence de la France

I. Formation des hommes et soutien logistique

II. Autonomisation par décentralisation des circuits de formation

TITRE III : MUTATIONS INSTITUTIONNELLES, STABILITE SOUS-REGIONALE

Chapitre V : Mutations institutionnelles au Cameroun

Section I. Articulations fonctionnelles

I. La politique de gestion des ressources humaines au Mindef

II. La singularité de la professionnalisation

Section II. Glissement de la condition militaire

I. Du recrutement militaire

II. De la carrière du militaire

III. De la cessation d’activité

IV. De la santé des armées

Chapitre VI : Interactions des réformes à l’échelle sous-régionale

Section I. Partenariats à l’échelle sous-régionale

I. Le Nigeria et la CEDEAO

II. Le Cameroun et la CEEAC

Section II. Cameroun et Nigeria dans l’agenda de sécurité sous-régionale

I. La mainmise du Nigeria sur l’ECOMOG

II. Afrique centrale : les petits pas de la MICOPAX

CONCLUSION GENERALE

BIBLIOGRAPHIE