Le monopole de la défense et de la violence doit-il rester étatique ? L’Etat n’est-il pas conduit, faute de moyens financiers, à consentir des réductions ou des partages de ses compétences ? L’externalisation, c’est-à-dire le recours à un tiers privé pour prendre en charge tout ou partie du soutien logistique, ne peut être réduite à un mode d’organisation ou à une forme de gestion de la dépense publique. Elle pose la question cruciale de la ligne rouge à ne pas dépasser. La réflexion sur l’externalisation est indissociable de celle relative au coeur de métier militaire, lequel ne peut se réduire à la seule fonction de combattant. Jusqu’où peut-on aller dans le démembrement de la fonction logistique sans altérer les capacités opérationnelles des forces ? Que nous apprennent les sociétés militaires privées ? Des Etats-Unis à la France, des ouvertures aux dérives, Franck Boulot signe un panorama complet, fouillé et richement documenté des multiples questions autour de la privatisation de la défense. Sur un sujet polémique et terriblement d’actualité, il offre un ouvrage de référence, rare et pertinent, bien au-delà de la technique juridique ou de l’expertise économique.

De formation militaire, économique et juridique (AET, IHEDN, doctorat en économie internationale et doctorat en droit public), Franck Boulot, 43 ans, a passé ces vingt dernières années tant comme analyste sur des problématiques de géo-économie et de sécurité internationale que dans la gestion juridique, financière et technique de patrimoines immobiliers d’institutionnels. Parmi ses activités, il enseigne, notamment, l’intelligence économique au sein de Masters en universités (IAE) et école d’ingénieurs. Il intervient aussi dans des séminaires et colloques.

