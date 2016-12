Myriam Quéméner, La Revue Banque

Vols de données bancaires, escroqueries, attaques infor matiques, atteintes à l’e-réputation : les établissements financiers sont aujourd’hui légitimement inquiets face à la montée de la cybercriminalité.

Comment définir cette nouvelle délinquance ?

Comment évolue-t-elle et qui sont les hackers ?

Quelle est la menace, quels sont les moyens de lutte à

l’heure du e-commerce en constante expansion ?

Comment prévenir les risques numériques en interne, comment gérer l’usage des réseaux sociaux au sein des établissements financiers ?

Quelles sont les incidences juridiques du cloud computing pour les banques qui externalisent de plus en plus leurs données ?

Cet ouvrage dresse un panorama des « cyberfraudes » – aussi bien internes qu’externes – et décrypte les modes opératoires utilisés par les « cyberdélinquants ».

L’auteur présente la réglementation et les acteurs de la lutte contre ce fléau et propose des solutions pragmatiques aux établissements financiers, aux professionnels et à leurs clients qui peuvent être victimes ou acteurs involontaires.

Sommaire

Préface

Introduction

CHAPITRE 1 Le secteur financier face aux cybermenaces

Section 1 – Les cibles des cyberfraudes

Section 2 – L’écosystème des cyberfraudes

CHAPITRE 2 Analyse des cyberfraudes

Section 1 – Les fraudes internes

Section 2 – Les fraudes externes

Section 3 – Typologies des cyberdélinquants

Chapitre 3 Anticiper les cyberfraudes

Section 1 – La réglementation en matière de fraudes bancaires

Section 2 – Les acteurs de la protection et de la veille

Chapitre 4 Réglementer la sécurité des établissements financiers

Section 1 – La protection des données personnelles

Section 2 – Définir une politique de sécurité

Chapitre 5 Détecter et réprimer les cyberfraudes

Section 1 – Les services institutionnels

Section 2 – Les infractions pénales

Conclusion et perspectives

Glossaire

Bibliographie sélective

Table des matières détaillée

