Thibault du Manoir de Juaye, Éditions Nouveau Monde

Guerre dans les prétoires : pour gagner des parts de marchés, affaiblir un concurrent, résister à la pression des ONG, les entreprises n’hésitent plus à recourir à l’arme du procès.

Or, un dossier judiciaire ne se limite pas à ce qui se passe au tribunal, bien des éléments peuvent interférer le cours de la justice : l’influence des médias, l’intervention des pouvoirs publics… Et dans le contexte international, s’affirme la pression des Anglo-saxons qui veulent imposer leur droit, leurs méthodes et leurs juristes.

Plus que jamais, il faut décrypter le monde des « Robes noires. » Enquête dans les prétoires bien sûr. Mais aussi auprès de tous ceux – entreprises, associations de consommateurs, ONG, écologistes, groupes d’intérêt ou de pression – qui prennent part à ces affrontements économiques où tensions et agressivité ne cessent de croître.

Voici une plongée au cœur des vraies guerres économiques de notre époque : nucléaire, télécoms, ... Autant de sujets, au fond, qui conditionnent notre vie quotidienne…

En librairie le 20 mai

Prix : 21 €

ISBN : 978-2-84736-601-3