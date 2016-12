Xavier Leonetti, Éditions Armand Colin

La guerre économique fait rage. Pour la mener, états, entreprises ont à leur disposition des outils de compétitivité et de sécurité. Mais, dans ce domaine, la France est-elle bien armée ? Rien n’est moins sûr, comme le montre l’auteur, expert en intelligence économique. Si les forces entrepreneuriales et les capacités d’innovation sont là, l’Hexagone souffre d’une absence de culture partenariale, d’un manque de prises de risques limitée et de la vulnérabilité de ses dispositifs de protection du patrimoine. En outre, la cassure public / privé multiplie les failles de la France qui a désormais besoin d’une véritable mise en réseau des acteurs et du recours plus fréquent à de vrais spécialistes pour ne pas rester vulnérable aux attaques, protéger ses entreprises et conquérir de nouveaux marchés. Il lui appartient maintenant de se doter des outils de protection et d’influence au niveau international si elle veut demeurer maîtresse de son destin.

Xavier Leonetti, docteur en droit, est actuellement responsable du service de sécurité et d’intelligence économiques au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale. Il est chargé d’enseignement auprès de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, de l’université Panthéon-Assas, de l’université Paris-Descartes et de l’IEP d’Aix en Provence.

Introduction

Monde en réseau et guerre de l’information

I. De la guerre économique à la guerre de l’information

II. La France et la guerre de l’information

III. Le management de l’information est une arme économique

De la guerre économique à la crise financière, l’apparente nouveauté du recours à la puissance publique

I. Intelligence de la crise et résilience : l’expertise publique au service de l’économie

II. La crise favorise-t-elle le retour des États ?

Compétitivité : la France en ordre de bataille

I. La France bénéficie de ressources compétitives

II. Influence et lobbying sont des instruments de conquête économique

Conclusion

192 pages

18,50€

ISBN 9782200249731