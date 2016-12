Christophe Deschamps, Nicolas Moinet, Dunod

Recueillir, analyser et diffuser l’information, mener une veille efficace, protéger le patrimoine immatériel (savoir-faire, brevet...), influencer l’environnememnt (réseaux, lobbying...) sont les éléments fondamentaux de l’intelligence économique. Elle permet à toute organisation (entreprise, communauté, Etat...) de maîtriser l’information stratégique, d’avoir une meilleure compréhension de l’environnement de plus en plus complexe et hyperconcurrentiel dans lequel elle évolue. L’intelligence économique doit ainsi faciliter la prise de décision. Cet ouvrage comprend 60 outils indispensables pour mettre en place une politique d’intelligence économique.

